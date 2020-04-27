Adana'da uygulamadan kaçan genç, yanlışlıkla vuruldu

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Türk kasabası Mamuşa'da korona vakası yok

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs nedeniyle 700'ün üzerinde vakaya rastlanan ve 21 kişinin de hayatını kaybettiği Kosova'da, tek Türk kasabası olan Mamuşa'da korona vakası görülmedi.