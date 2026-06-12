Adana'da uyuyan sürücü, yolcuların canını tehlikeye attı

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Adana'da bir minibüste korku dolu anlar yaşandı.

Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi’nde direksiyon başında uyuyan Muhammet Ö., dolmuşun kontrolünü yitirdi.

Muhammet Ö.'nün kontrolünü yitirdiği dolmuş, Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi’nin duvarına çarptı.

Minibüsteki 7 yolcu yaralanırken, Muhammet Ö. ise araçtan indikten sonra kaçtı.

UYUYAKALDI

İhbar üzerine kaza yerine giden sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Araç kamerasına yansıyan kazada, şoförün uykuya dalmasıyla dolmuşun kontrolden çıkıp duvara çarptığı, yolcuların ise çığlık atarak savrulduğu görüldü.

AKRABASININ EVİNDE SAKLANIRKEN YAKALANDI

Kazayla ilgili çalışma başlatan Akıncılar Polis Merkezi Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Kazanın ardından bir sokakta gizlenen Muhammet Ö.’nün, cep telefonuyla yanına çağırdığı akrabasının arabasına binerek kaçtığı anlaşıldı.

Akrabasının evinde saklandığı belirlenen Muhammet Ö., polisin adrese yaptığı baskında gözaltına alındı.

Muhammet Ö.’nün, önceki gece sevgilisiyle tartıştığı için uykusuz kaldığı ortaya çıktı.

"SEVGİLİMLE TARTIŞTIM, UYKUSUZ KALDIM"

Polis merkezine götürülen Muhammet Ö. ifadesinde, “Gece sevgilimle sorun yaşamıştım. Uykusuz kalınca sabah yerime çalışacak birini aradım ancak bulamadım.

Mecburen direksiyona geçmem gerekti. Güneş yüzüme vurunca mayıştım. Kavşağa yaklaştığımda bir anda dalmam sonucu kaza yaşandı. Linç edilme korkusu yüzünden kaçtım.” dedi.

70 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Ö., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca Muhammet Ö.’ye 'Emniyet kemeri takmama', 'Şerit izleme kurallarına uymama', 'Kaza yerini terk etme' maddelerinden 70 bin lira para cezası kesildi. Yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.