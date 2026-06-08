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Adana'da yakınlarının ulaşamadığı çift evlerinde ölü bulundu

Adana Yumurtalık'ta yakınlarının ulaşamadığı evli çift, evlerinde ölü bulundu.

DHA DHA
Adana'da yakınlarının ulaşamadığı çift evlerinde ölü bulundu
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Adana'da yakınlarının bir süredir ulaşamadığı Hasan (72) ve Gülsüm Girtten (70) çifti, evlerinde ölü bulundu.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde Dervişiye Mahallesi'nde Gülsüm-Hasan Girtten çiftine ulaşamayan yakınları, komşularına haber verdi.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Eve giren komşular, 70 yaşındaki Gülsüm Girtten ile 72 yaşındaki Hasan Girtten'in cansız bedenleriyle karşılaştı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OTOPSİ YAPILACAK

İncelemenin ardından çiftin cansız bedenleri, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Girtten çiftinin kesin ölüm nedeninin, otopsinin ardından belirleneceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)