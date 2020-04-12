Adana'da yasağa uymayan bir kişi uyuşturucuyla yakalandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat sokağa çıkma yasağı getirildi.

Bu kapsamda yasak getirilen yerlerde ekipler denetimlerini sıkılaştırdı.

YASAĞA UYMAYAN ARAÇ DURDURULDU

Adana Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Z.Ç., O.G. ve Y.İ.'nin içinde bulunduğu otomobili Cumhuriyet Mahallesi, Mehmetçik kavşağında durdurdu.

ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Z.Ç. isimli şahsın üst aramasında 16 adet şeffaf kağıda sarılı uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi.

Z.Ç.'ye ehliyetsiz olduğu için de 5 bin 200 TL trafik cezası kesildi. Ayrıca, yasağa rağmen sokağa çıkan her üç kişiye toplam bin 176 TL idari para cezası uygulandı.