Adana'da yolda yürüyen çocuğa otomobil çarptı
Adana'da kontrolden çıkan otomobilin yolda yürüyen çocuğa çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana'nın Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil, önce park halindeki araca, ardından yolda yürüyen çocuğa çarptı.
Motosiklet sürücüsü ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk, kısa süre sonra ayağa kalktı.
YAŞANAN KAZA KAMERADA
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
DURUMU İYİ
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)