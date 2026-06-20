Adana'daki artan sıcaklık dondurmalı tatlılara talebi artırdı

Adana, Türkiye’nin en sıcak illerinden biri.

Sıcak hava şehirde günlük yaşamı zorlaştırırken vatandaşlar, yemek sonrası tercihlerini de mevsime göre şekillendiriyor.

Hava sıcaklığının 35 derecenin üzerinde seyrettiği Adana'da, bunaltıcı havadan kaçmak isteyenler, özellikle dondurmalı tatlılara yoğun ilgi gösteriyor.

Artan talep üzerine birçok işletme de menülerini yaz sezonuna özel serinleten tatlılarla zenginleştirmeye başladı.

DONDURMA İLE SERİNLİYORLAR

Tatlı işletmecisi Zeynep Geyik, müşterilerini serinletmek amacıyla menüsüne dondurmalı künefe, dondurmalı katmer ve çeşitli meyveli tatlı alternatifleri eklediklerini söyledi.

Geyik, özellikle yaz aylarında hafif ve ferah tatlılara ilginin belirgin şekilde arttığını ifade etti.

ŞERBETLİ TATLILARIN YERİNİ SERİNLETEN LEZZETLER ALDI

Tatlıcı Zeynep Geyik, yaz aylarında ağır şerbetli tatlılar yerine dondurmalı ürünlerin daha fazla tercih edildiğini belirterek, "Adana sıcakları kendini iyice hissettirmeye başladı. İnsanlar doğal olarak daha serinletici tatlara yöneliyor. Biz de bu talebe karşılık menümüzde dondurma ağırlıklı ürünlerin sayısını artırdık. Künefeye, katmere ve farklı tatlı çeşitlerine dondurma ekleyerek yeni sunumlar hazırlıyoruz." dedi.

AĞIR TATLILAR YERİNE HAFİF ALTERNATİFLER

Müşterilerin özellikle dondurmalı ürünlere yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Geyik, "Yaz sıcağında ağır tatlılar yerine daha hafif alternatifler ön plana çıkıyor. Biz de hem göze hem damağa hitap eden, serinletici ürünler hazırlıyoruz. Menümüzdeki çeşitlilik arttıkça müşteriler seçim yapmakta bile zorlanıyor. Adana’nın sıcak iklimine uygun, ferahlatıcı tatlılar sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

MÜŞTERİLER MEMNUN

Dondurmalı tatlı yemeye gelen Suna Yılmaz isimli vatandaş, "Dondurmalı tatlı yemekten keyif alıyorum. Böyle sıcaklarda çok hafif oluyor ve herkese tavsiye ederim." şeklinde konuştu.