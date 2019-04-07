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Adana'daki festivalde davulcu rahatsızlığı

7'nci Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nda bazı davul zurnacıların, yerli ve yabancı turistlerden para istemesi tepki çekti.

DHA | 07.04.2019 - 16:39..
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Adana'daki festivalde davulcu rahatsızlığı

7'nci Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı coşkuyla sürüyor. ,

Kent sakinleri ve diğer illerden gelen ziyaretçilerin yanı sıra yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği karnaval, 100'ü aşkın etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

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Karnavala, toplamda 100 bini yerli ve yabancı turist, yaklaşık 1 milyon 500 bin kişinin katılmasının beklendiği bildirildi.

Adana'daki festivalde davulcu rahatsızlığı

TURİSTLERDEN PARA İSTEYENLER VAR

Portakal Çiçeği Karnavalı renkli görüntülere sahne olurken, bazı davul zurnacıların davranışları tepki çekti.

Atatürk Parkı'ndaki etkinliklerde, davul zurnacılar, herhangi bir talep olmamasına rağmen yanlarına yaklaştıkları kadın turistlerden para istedi.

Davul ve zurnacıların davranışlarından rahatsız olan turistler tepkilerini dile getirdi. Bir süre daha davul zurna çalan kişiler, çevredekilerin araya girmesiyle Atatürk Parkı'ndan uzaklaştı.

Adana'daki festivalde davulcu rahatsızlığı

Adana'daki festivalde davulcu rahatsızlığı VİDEO

HERKES RAHATSIZ

Davul zurnacılar daha sonra Ziyapaşa Bulvarı üzerindeki kafelere gitti. Burada da davul zurnacılar şarkılar çalıp, kafelerde oturan kişilerden para istedi.

Kafede oturanlar da davul zurnacıların uzaklaşmaları için para verdi.

Davulculardan biri, aldığı parayı ağzında tutarak sergiledi.

Adana'daki festivalde davulcu rahatsızlığı

Adana'daki festivalde davulcu rahatsızlığı

Adana'daki festivalde davulcu rahatsızlığı

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