Adana'daki silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesinde sokak ortasında kan aktı.

Sokakta yürüyen Cumali Kocabey’e, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kanlar içerisinde yere yığılan Kocabey ile olay sırasında yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Tedaviye alınan Cumali Kocabey, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.