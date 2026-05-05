Adana'nın firari torbacıları yakalandı: 23 kişi cezaevinde

Emniyet ekipleri son dönem yurt genelinde yaptığı ardı ardına operasyonlarla uyuşturucu çetelerine göz açtırmıyor.

Operasyonlarda hem yurtdışından Türkiye'ye uyuşturucu madde sevkiyatı düzenleyenler hem de uyuşturucu kullanımını yaygınlaştıran kurye ağları hedef alınıyor.

Diğer yandan yoksul mahalleleri kendilerine hedef seçen torbacı ağları da Emniyet'in hedefinde.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA FİRARİ DALGASI

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları son operasyonda "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından 2 ile 22 yıl 6 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası almış ancak firari olan hükümlülerin peşine düştü.

Uyuşturucu firarilerinin yakalanması için başlatılan çalışma sonucunda düzenlenen operasyonda 23 hükümlü yakalandı.

Firariler, cezaevine gönderildi.