taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6996
Euro
6.2708
Altın
1528.6
Borsa
101846.94
Gram Altın
280.339
Bitcoin
48509.69

Adana'nın Yüreğir ilçesinde patlama oldu

Çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Çok sayıda yaralı var.

AA | 25.09.2019 - 07:52..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Adana'nın Yüreğir ilçesinde patlama oldu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde patlama oldu

Selahatin Eyyubi Mahallesi'de sabah 07.20'de çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde patlama oldu

Saldırıda zırhlı servis aracıyla çevredeki araçlar zarar gördü.

Yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Adana'da polis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı ViDEO

ADANA VALİSİ: ÖLEN YOK

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yüreğir ilçesinde polis otobüsünün geçişi sıranda el yapımı ya da daha farklı bir bombayla saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Demirtaş, saldırıda ölen olmadığını, yaralananların olduğunu, ancak aldıkları ilk bilgilere göre yaralıların sağlık durumunun ciddi olmadığını belirtti.

Ayrıntılar gelecek...

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'ın azledilme sürecinin ilk resmi girişimi yapıldı

Trump'ın azledilme sürecinin ilk resmi girişimi yapıldı

73
Adana'da şehir hastanesinde sıra gecesi

Adana'da şehir hastanesinde sıra gecesi

282
Muğla'da aranan eşek silahla vuruldu

Muğla'da aranan eşek silahla vuruldu

65
Erdoğan'dan Suriye'yi kalkındırma açıklaması

Erdoğan'dan Suriye'yi kalkındırma açıklaması

126
Adana'nın Yüreğir ilçesinde patlama oldu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde patlama oldu

11
ABD ve S.Arabistan, Pakistan'dan ara buluculuk istedi

ABD ve S.Arabistan, Pakistan'dan ara buluculuk istedi

13
İzmir’de sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

İzmir’de sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir