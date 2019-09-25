Adana'nın Yüreğir ilçesinde patlama oldu

Selahatin Eyyubi Mahallesi'de sabah 07.20'de çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda zırhlı servis aracıyla çevredeki araçlar zarar gördü.

Yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Adana'da polis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı ViDEO

ADANA VALİSİ: ÖLEN YOK

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yüreğir ilçesinde polis otobüsünün geçişi sıranda el yapımı ya da daha farklı bir bombayla saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Demirtaş, saldırıda ölen olmadığını, yaralananların olduğunu, ancak aldıkları ilk bilgilere göre yaralıların sağlık durumunun ciddi olmadığını belirtti.

Ayrıntılar gelecek...