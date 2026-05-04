Adana'ya kış geldi, yollar kapandı: Sahada kar mesaisi başladı

Ülke genelinde hava şartları mevsim normallerinin dışında seyrediyor.

Baharın gelmesiyle ısınması beklenen havalar, yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı.

Yurdun birçok bölgesinde sağanak yağışlar ve düşük sıcaklıklar etkili oluyor.

Bazı kentlerde ise hava şartları beklenin dışında gerçekleşiyor.

ADANA'DA KAR MESAİSİ

Birçok ilde sağanak yağışlar ve özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı, Mayıs'ın ilk haftasında da devam ediyor.

Özellikle yaz mevsiminde sıcaklıkların aşırı yükseldiği Adana, şaşırtan manzaralara sahne oluyor.

Adana, Mayıs'ın ilk günlerinde beyaza büründü.

KGM ADANA YOLLARINI KARDAN TEMİZLİYOR

Öyle ki, yollar buz tuttu, sürücüler zorluk yaşadı.

Devam eden kar yağışı nedeniyle önemli otoyollarda dikkatli seyir uyarısı yapıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ise sahadaki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

KGM YOL GÜVENLİĞİ İÇİN SAHADA

Ekipler, zorlu kış şartlarında yolun açık tutulması ve sürücü güvenliğinin artırılması için 7/24 görev yapıyor.

Başta TEM Otoyolu olmak üzere bazı kesimlerde bakım ve yapım çalışmaları nedeniyle şerit kapatmalar devam ediyor.

"KAR MÜCADELESİ SÜRÜYOR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve KGM, sürücüleri uyaran paylaşımlarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, KGM'nin uyarısını alıntılayarak şu açıklamayı yaptı:

"Ülkemizin bazı kesimlerinde kar yağışı devam ediyor. Karayolları ekiplerimiz dünden beri yakın takip ederek kar mücadelesini sürdürüyor."

SÜRÜCÜLERE KAR UYARISI

KGM ise iki ayrı paylaşımda sürücüleri bilgilendirdi:

-Anadolu Otoyolu Cankurtaran Mevkii'nde kar yağışı devam ediyor.

-Tarsus-Pozantı Otoyolu Akçatekir Mevkii’nde de benzer durum söz konusu.

KGM ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken, sürücülerden dikkatli olmalarını ve kış lastiği kullanmalarını, zincir ve diğer ekipmanları yanlarında bulundurmalarını istedi.

SÜRÜCÜLERE TAVSİYELER:

- Karlı ve buzlu yollarda hızınızı düşürün.

- Takip mesafenizi artırın.

- Zorunlu olmadıkça gece yolculuğu yapmayın.

Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.