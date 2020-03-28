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Adil Karaismailoğlu Ulaştırma Bakanı oldu

Ulaştırma Bakanlığı görevini yürütecek olan Adil Karaismailoğlu, İBB'de yaşanan değişimin ardından görevinden istifa etmişti.

AA | 28.03.2020 - 09:21..
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Adil Karaismailoğlu Ulaştırma Bakanı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan görev değişimine gitti.

Cahit Turan'ın görevden alınmasıyla bu göreve Adil Karaismailoğlu atandı.

İBB'DE SEKRETER YARDIMCILIĞINDAN BAKANLIĞA

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olarak göreve başlamasıyla İBB Genel Sekreter Yardımcılığından istifa eden Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı'na atanmıştı.

MEMLEKETİ TRABZON'DA OKUDU

Trabzon'da 1969'da doğan Adil Karaismailoğlu, Trabzon Lisesi'ni bitirdikten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliğinden mezun oldu.

Adil Karaismailoğlu Ulaştırma Bakanı oldu

İBB GÖREVİ 1995'TE BAŞLADI

Yüksek lisansını, Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi programında tamamlayan Karaismailoğlu, Mayıs 1995'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünde ilk görevine başladı.

TRAFİK KONUSUNDA DENEYİMLİ

Karaismailoğlu, İETT Genel Müdürlüğünde mühendis ve yönetici olarak görev yaptı. 2002 yılından itibaren İBB Trafik Müdürlüğünde trafik kontrol merkezi, sinyalizasyon, akıllı trafik sistemlerinden sorumlu müdür yardımcısı olarak çalışan Karaismailoğlu, 16 Kasım 2009'da Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğüne atandı.

Ardından Ulaşım Daire Başkanlığı görevine getirilen Karaismailoğlu, ulaşımla ilgili, İstanbul genelinde birçok projenin hayata geçirilmesine katkı sağladı.

TOKİ'DEKİ GÖREVİ

Karaismailoğlu, Temmuz 2016'da Başbakanlık Toplu Konut İdaresinde (TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı görevine atandı.

26 Nisan 2018'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilen Karaismailoğlu, Eylül 2019'dan beri Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Karaismailoğlu, evli ve iki çocuk babası.

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