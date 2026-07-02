Adıyaman'da 3 milyonluk vurgun: 3 şüpheli tutuklandı
Besni ilçesinde yaklaşık 3 milyonluk hırsızlık olayına karışan 3 şahıs, kimliklerinin belirlenmesinin ardından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir ayı aşkın süre içinde yaşanan hırsızlık olaylarının üzerine emniyet güçleri harekete geçti.
Olayların aydınlatılması amacıyla Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.
ZİYNET EŞYALARI VE PARA ELE GEÇİRİLDİ
Yürütülen çalışmalar kapsamında M.B., N.B., B.B. ve E.B. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturma çerçevesinde adresleri aranan şahıslardan B.B.'den 4 adet altın zincir kolye, 3 adet yüzük, 3 bin 800 TL nakit, 4 adet altın bilezik 16 adet tam altın, 8 adet yarım altın, 2 adet çeyrek altın, 1 adet 1 gram altın, 2 adet altın bileklik, 2 adet altın küpe ele geçirildi.
ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI
Gözaltına alınan M.B., N.B., B.B. ve E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden E.B. savcılık tarafından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.