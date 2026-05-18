Adıyaman'da 700 bin TL cezası bulunan ters laleleri kopardılar

Çevre katliamı...

Adıyaman merkeze bağlı Haydaran köyü yakınlarında bulunan endemik bir bitki olan ve koruma altında yer alan ters laleler (Ağlayan gelin), kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından koparıldı.

CEZASI 700 BİN TL

Tek bir adedinin koparılması yada zarar verilmesinin 700 bin TL cezası olan ters laleler, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından demet demet koparıldı.

Koparılan ters laleler daha sonra bulunduğu yere atıldı.

VATANDAŞLAR DURUMA TEPKİLİ

Bölgeyi gezen vatandaşlar, koparılan ters laleleri fark ederek duruma tepki gösterdi.

Vatandaşlar, olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanarak cezalandırılmasını istedi.