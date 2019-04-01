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Adıyaman'da arazi kavgası: 1 ölü

Adıyaman'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada göğsünden yaralanan Cengiz Çiftçi (41) yaşamını yitirdi.

DHA | 01.04.2019 - 20:00..
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Olay, öğlen saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan Çiftçi ve Eren ailesi fertleri tartışmaya başladı.

Adıyaman'da arazi kavgası: 1 ölü

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek ttekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri tarafından kavgaya karışan 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adıyaman'da arazi kavgası: 1 ölü

GÖĞSÜNDEN YARALANDI

Akşam saatlerinde, mahalledeki kahvehanede iki aile karşılaşınca aralarında tekrar kavga çıktı. Kavga sırasında Cengiz Çiftçi, kim tarafından kullanıldığı henüz bilinmeyen bıçakla göğsünden yaralandı.

Adıyaman'da arazi kavgası: 1 ölü

Kanlar içinde yere düşen Çiftçi'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Çiftçi’yi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Çitfçi doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Çiftçi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken polis kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adıyaman'da arazi kavgası: 1 ölü

Adıyaman'da arazi kavgası: 1 ölü


Adıyaman'da arazi kavgası: 1 ölü

Adıyaman'da arazi kavgası: 1 ölü

Adıyaman'da arazi kavgası: 1 ölü

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