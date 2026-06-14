Adıyaman'da baba ve oğlu göçük altında kaldı: 2 yaralı

Adıyaman Merkez İmamağa Mahallesi eski mezarlık yakınlarında kuyu çalışması yapan Y.A. ile oğlu olduğu öğrenilen F.A., göçmeden dolayı toprak altında kaldı.

Toprak altında kalan baba ve oğlu için olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILDILAR

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda baba ve oğlu toprak altından çıkarıldı.

BABA VE OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı olarak çıkarılan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başladı.