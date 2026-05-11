Adıyaman'da başıboş köpek kaza yaptırdı: Otomobili defalarca takla attı

Adıyaman’da seyir halindeki bir otomobil, ani bir manevra sonrası kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Defalarca takla atan aracın savrulma anları, yoldan geçen başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, hem kazanın şiddetini hem de emniyet kemerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

KÖPEKTEN KAÇAYIM DERKEN KAZA YAPTI

Kaza, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Karagüveç köyü yakınlarında meydana geldi. Seyir halinde olan 02 EC 456 plakalı otomobili kullanan Seyfullah Y., yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı.

Bu ani manevra, aracın dengesini kaybetmesine neden oldu.

ARAÇ 6 KEZ TAKLA ATTI

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki şarampole savrularak defalarca takla attı. Görgü tanıklarını dehşete düşüren kazada araç ağır hasar aldı.

Taklaların ardından otomobil, ters şekilde durarak durabildi.

KAZA ANLARI KAMERADA

Yaşanan şiddetli kaza, yoldan geçen başka bir aracın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin savrulması ve taklalar atması net şekilde görüldü.

Kaza görüntüleri kısa sürede dikkat çekerken olayın büyüklüğü ortaya çıktı.

EMNİYET KEMERİ HAYAT KURTARDI

Kazadan mucize eseri yara almadan kurtulan sürücü Seyfullah Y., emniyet kemeri takılı olduğu için ciddi bir yaralanma yaşamadığını belirtti.

Araç içinde büyük hasar meydana gelirken sürücünün kazayı hafif sıyrıklarla atlatması dikkat çekti.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olayın oluş şekline ilişkin detayların araştırıldığı öğrenildi. Olay, trafikte ani manevraların ve dikkatli sürüşün önemini bir kez daha ortaya koydu.