Adıyaman’da bayram sabahı silahlı kavga: 5 yaralı

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Güzelsu köyü yakınlarında, iki grup arasında trafikten kaynaklı başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında silah ve sopaların kullanıldığı bildirildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Kavgada M.B. (39) silahla yaralanırken, O.E. (44), M.E. (31), M.E. (39) ve Y.E. (29) ise sopa darbeleriyle yaralandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri olayla ilgili bölgede inceleme başlatırken, kavgaya karışan kişilerin tespiti ve olayın çıkış nedeninin netleştirilmesi için çalışma yürütüldüğü öğrenildi.