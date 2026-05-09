Adıyaman'da çağla yiyen 6 öğrenci hastanelik oldu

Gölbaşı ilçesine bağlı Balkar beldesinde çağla yiyen 6 öğrenci rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan gençler taburcu oldu.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde okulda çağla tüketen öğrenciler, bir süre sonra baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti yaşamaya başladı.

Durumu fark eden öğretmenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

ACİL SERVİSTE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Olay yerine gelen ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan öğrenciler, acil serviste tedavi altına alındı.

TABURCU EDİLDİLER

Yapılan müdahalelerin ardından sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen öğrenciler, taburcu edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)