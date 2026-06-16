Adıyaman’da 'dairesel köy' mimarisiyle dikkat çeken yerleşim: Kuşakkaya

Adıyaman merkeze bağlı Kuşakkaya köyü, 1970 yılında yaşanan büyük heyelanın ardından eski yerleşim alanının güvenli olmaktan çıkması üzerine yeni bir bölgeye taşındı.

Afet sonrası hazırlanan planlama kapsamında köyün yeniden inşasına 1973 yılında başlandı. Köy, hem güvenlik hem de düzenli yerleşim amacıyla farklı bir mimari anlayışla tasarlandı.

“SELANİK PROJESİ” OLARAK ADLANDIRILDI

Köyde uygulanan proje, yöre halkı tarafından “Selanik Projesi” olarak adlandırıldı. Bu kapsamda inşa edilen 82 afet konutu, 1982 yılında hak sahiplerine teslim edildi.

Yıllar içinde köy, planlı yapısını koruyarak günümüze kadar ulaştı ve özgün mimarisiyle dikkat çekmeye devam etti.

DAİRESEL YERLEŞİM PLANININ DİKKAT ÇEKEN YAPISI

Kuşakkaya köyünün en belirgin özelliği, evlerin merkez etrafında halka şeklinde konumlandırılması oldu.

Köyün ortasında ortak kullanım alanları yer alırken, konutlar bu merkezin çevresine düzenli bir biçimde yerleştirildi. Bu planlama sayesinde köy, hem estetik hem de işlevsel açıdan farklı bir görünüm kazandı.

FOTOĞRAFÇILARIN VE GEZGİNLERİN İLGİ ODAĞI

Sıra dışı mimarisiyle öne çıkan Kuşakkaya köyü, son yıllarda gezginlerin, fotoğraf sanatçılarının ve drone tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline geldi.

Köyün havadan bakıldığında ortaya çıkan dairesel silüeti, özellikle görsel açıdan dikkat çekici kareler oluşturuyor.

“TÜRKİYE’DE ÖRNEK BİR KÖY”

Kuşakkaya köyü muhtarı Hasari Oğuz, köyün kuruluş sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, heyelan sonrası devlet desteğiyle yeni bir yerleşim alanı oluşturulduğunu belirtti.

Oğuz, köyün dairesel planla inşa edilmesinin Türkiye’de nadir görülen bir uygulama olduğunu ifade ederek, Kuşakkaya’nın örnek bir yerleşim modeli olduğunu söyledi.

ÖZGÜN MİMARİSİNİ KORUYARAK GÜNÜMÜZE ULAŞTI

Aradan geçen yıllara rağmen köy, ilk günkü planlı yapısını büyük ölçüde korumayı başardı. Kuşakkaya, hem afet sonrası planlı yerleşim örneği hem de sıra dışı mimarisiyle Türkiye’nin dikkat çeken kırsal yerleşimleri arasında gösteriliyor.