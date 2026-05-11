Adıyaman'da depremzedeler, sarp kayalıklar üzerinde yeni yuvalarına kavuştu

6 Şubat depremlerinin ağır yıkıma yol açtığı Adıyaman’da, hayatı yeniden inşa etme çalışmaları sürüyor. Tut ilçesine bağlı Kaşlıca köyünün Pamuklu mezrasında neredeyse tamamen yıkılan yerleşim yerinin yerine, devlet eliyle sarp kayalıklar üzerine kurulan yeni köy konutları depremzedelere yeni bir başlangıç sundu.

DEPREMDE 76 EVDEN 73’Ü YIKILDI

Pamuklu mezrasında bulunan 76 evin 73’ü, depremde ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Yaşanan büyük yıkımın ardından bölge halkı için yeni bir yaşam alanı oluşturulması kararlaştırıldı.

Kısa sürede başlatılan yeniden inşa süreciyle birlikte mezra sakinleri güvenli konutlara taşındı.

SARP KAYALIKLAR ÜZERİNE 110 YENİ KONUT

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Pamuklu mezrası sakinlerinin tamamını kapsayan 110 köy evi, Kaşlıca köyünün batı kısmındaki sarp kayalıklar üzerine inşa edildi.

Yeni yerleşim alanı yalnızca Pamuklu mezrası için değil, köyde evi yıkılan diğer depremzedeler için de yaşam alanı oluşturdu.

DOĞA İLE İÇ İÇE YENİ BİR KÖY

Yaklaşık bin 500 nüfuslu ve 500 haneli Kaşlıca köyünün yeni yerleşim bölgesi, doğal yapısı ve yüksek konumu ile dikkat çekiyor. Kayalıklar üzerine kurulan konutlar, hem güvenli yapılaşması hem de etkileyici manzarasıyla öne çıkıyor.

Bölgede yeniden yükselen evlerle birlikte çocuk sesleri ve günlük yaşam hareketliliği geri döndü.

“DEVLETİMİZİN DESTEĞİYLE HUZURA KAVUŞTUK”

Kaşlıca Köyü Muhtarı Hüseyin Atalay, yaşanan yıkımın ardından devletin hızlı şekilde devreye girdiğini belirtti. Atalay, Pamuklu mezrasının tamamen yeni yerleşim alanına taşındığını ifade etti.

Yeni konutların güvenli ve modern şekilde inşa edildiğini söyleyen Atalay, depremzede vatandaşların huzurlu bir yaşam alanına kavuştuğunu dile getirdi.

YENİDEN HAYAT BAŞLADI

Depremin ardından büyük kayıplar yaşayan bölge halkı, yeni konutlarıyla birlikte yeniden günlük yaşamına dönmeye başladı. Güvenli yapılar üzerine kurulan yerleşim alanı, geçmişin acı izlerini silerken geleceğe dair umutları da güçlendirdi.