Adıyaman'da ev sahibi ile kiracı arasında sopalı bıçaklı kavga

Adıyaman'ın Merkez ilçesine bağlı Sümerevler Mahallesi 1710 Sokak’ta, kiracı ile ev sahibi arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

Tarafların yakınlarının da olaya dahil olmasıyla sokak adeta savaş alanına döndü.

9 KİŞİ KAVGA NEDENİYLE YARALANDI

Kavgada taş, sopa ve bıçaklar kullanılırken, bir kadın bıçak darbesiyle, bir kız çocuğu ise taş isabet etmesi sonucu yaralandı. Diğer 9 kişinin de sopa ve taş darbeleri nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.