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Adıyaman'da geçinemediği kocasını uyuduğu sırada öldürdü

4 çocuğunun babası eşini kafasına keser vurarak öldüren kadını, tutarsız ifadeleri ele verdi.

DHA | 12.04.2019 - 09:07..
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Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Topkapı köyünde 66 yaşındaki Dursun Yalçın, yatakta uyuyan eşi 73 yaşındaki Şaban Y.’nin başına keserle defalarca vurdu.

OĞLUNDAN YARDIM İSTEDİ

Daha sonra üst kattaki oğlu Ramazan Yalçın’ın yanına giden Dursun Yalçın kocasını yatakta kanlar içinde bulduğunu söyleyerek, yardım istedi. Babasını yatakta hareketsiz gören Ramazan Yalçın, durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Adıyaman'da geçinemediği kocasını uyuduğu sırada öldürdü

OTOPSİ YAPILACAK

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Şaban Yalçın’ın öldüğünü belirledi. Yalçın’ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Adıyaman'da geçinemediği kocasını uyuduğu sırada öldürdü

TUTARSIZ İFADELER ELE VERDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri Dursun Yalçın’ı, kocasının ölümüyle alakalı verdiği tutarsız ifadeler nedeni ile gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen Dursun Yalçın, eşi Şaban Yalçın’ı şiddetli geçimsizlik nedeni ile kafasına keserle vurarak öldürdüğünü itiraf etti.

SUÇ ALETİ BULUNDU

Dursun Yalçın’ın, Şaban Yalçın’la 40 yıllık evli olduğu ve çiftin 4 çocuklarının bulunduğu öğrenildi. Ekipler evin çevresinde yaptığı araştırmada ise olayda kullanılan keseri bularak el koydu.

Adıyaman'da geçinemediği kocasını uyuduğu sırada öldürdü

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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