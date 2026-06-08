Adıyaman'da hafif ticari araç, şarampole devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti
Besni ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 35 yaşındaki Yakup Berk, hayatını kaybetti. Kazada ayrıca aracın sürücüsü Orhan Z. yaralandı. Yaralı sürücü tedavi altına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde Orhan Z.'nin kullandığı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazayı gören yoldan geçen diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde, Orhan Z. ile araçta bulunan Yakup Berk'in yaralandığını belirledi.
Yaralılar, ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Acil serviste müdahale edilen yaralılardan Yakup Berk, kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)