Adıyaman'da husumetliler arasından kavga: Yaşlı adam hayatını kaybetti

Adaıyaman'ın Besni'nin Köseceli beldesine bağlı Tetirli köyünde, daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Mehmet Ali Kılıç (87) ile Çelem A. (85) arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

POMPALIYLA VURDU

Kavgada Çelem A.'nın ateşlediği pompalı av tüfeğinden çıkan saçmalar, Mehmet Ali Kılıç'a isabet etti.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Ali Kılıç, Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedavi altına alınan yaşlı adam, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.