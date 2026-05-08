Adıyaman'da iki grup birbirine girdi: 6 yaralı

Adıyaman merkez Ulucami Mahallesi’nde, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında sözlü tartışma çıktı.

Gerilimin artmasıyla taraflar arasında arbede yaşandı ve olay kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü.

6 KİŞİ YARALANDI

Kavgada taraflardan 6 kişi darp sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Kavganın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayın çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Mahallede kısa süreli gerginlik yaşanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.