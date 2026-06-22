Adıyaman'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
Adıyaman'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, kamyonet sürücüsü ise yaralandı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kara yolunda Medet Ergün'ün (48) kullandığı kamyonet ile Rıdvan Sağır (35) idaresindeki motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan Ergün ile Sağır'ı ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Tedavi altına alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Rıdvan Sağır, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)