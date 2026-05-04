Adıyaman’da kayıp olarak aranan iki genç bulundu

Kayıp gençlerle ilgili sevindirici haber geldi.

Adıyaman'da yaklaşık 4 gündür ailelerinin kayıp ihbarı sonrası her yerde aranan iki genç, merkez ilçeye bağlı İmamağa Mahallesi 1904. Sokak'ta park halindeki bir araç içinde baygın halde bulundu.

UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİ

Kullandıkları maddenin etkisiyle baygın halde bulundukları iddia edilen her iki şahıs için sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahalede bulunulan iki genç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KULLANDIKLARI MADDE ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, olayın nedenini ve gençlerin hangi maddeleri kullandıklarını belirlemek için çalışmalarına devam ediyor.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.