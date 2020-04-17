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Adıyaman’da komşuların inek kavgası: 9 yaralı

Adıyaman'da tarlaya giren inek yüzünden komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı.

İHA |
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Adıyaman’da komşuların inek kavgası: 9 yaralı

Adıyaman merkeze bağlı Gümüşkaya köyünde iki komşu arasında ineğin tarlaya girmesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Adıyaman’da komşuların inek kavgası: 9 yaralı

9 KİŞİ YARALANDI

Her iki komşunun yakınlarının da karışmış olduğu kavgada taş ve sopalar havada uçuştu. Meydana gelen olayda aralarında kadın ve çocuklar da olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.

Adıyaman’da komşuların inek kavgası: 9 yaralı

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince alınarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kent merkezinde bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Adıyaman’da komşuların inek kavgası: 9 yaralı

Olay yerine gelen jandarma ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlatırken olayların yeniden başlamaması için ise güvenlik önlemleri alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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