Adıyaman’da kontrollü yıkımda beton blok iş makinesinin üzerine devrildi

Adıyaman'ın Kahta ilçe merkezinde hasarlı bir binanın yıkımı sırasında yaşanan olay, çalışma sahasında kısa süreli kaosa neden oldu. Kontrollü şekilde sürdürülen yıkım esnasında devasa bir beton parçası, henüz belirlenemeyen bir nedenle iş makinesinin üzerine düştü.

BETON BLOK MAKİNENİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Yıkım sırasında kopan büyük beton kütlesi, iş makinesinin üzerine düşerek aracın hareket etmesini imkânsız hale getirdi. Olayın ardından operatör kabin içinde sıkışma riskiyle karşı karşıya kaldı.

Şans eseri olayda yaralanma yaşanmazken, operatör uzun süre bulunduğu yerden çıkamadı.

VİNÇLERLE MÜDAHALE EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye vinçler sevk edildi. Ağır beton bloğu, vinçlerin koordineli çalışmasıyla dikkatli bir şekilde kaldırıldı.

Yapılan müdahalenin ardından iş makinesi yeniden hareket ettirilebilir hale geldi.

OPERATÖR ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Beton bloğunun kaldırılmasının ardından büyük tehlike atlatan operatör, kabinden güvenli şekilde çıkarıldı. Olay, sahada çalışan ekipler arasında kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.

ÇALIŞMALAR KISA SÜRELİ DURDURULDU

Yaşanan kazanın ardından yıkım çalışmaları bir süreliğine durdurulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kontrollü yıkım sahasında güvenlik önlemlerinin gözden geçirileceği belirtildi.