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Adıyaman’da miras kavgası: 3 yaralı

Akrabalar arasında miras nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

İHA |
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Adıyaman’da miras kavgası: 3 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, Karşıyaka Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede, akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında miras meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda G.B., A.B. ve S.B. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Adıyaman’da miras kavgası: 3 yaralı -1

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