Adıyaman’da trafik kazası: 1 ölü

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Ozan köyü mevkiinde, Cemal Yücel T. idaresindeki kamyon ile Hatice Sarıyar idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hatice Sarıyar, Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Hatice Sarıyar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.