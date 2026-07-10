Adıyaman'da traktörden düşen kız çocuğu hayatını kaybetti

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla Beldesi yakınlarında F.Ş., idaresindeki traktöre bağlı olan römorkta bulunan 15 yaşındaki Aleyna Şahin, dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Ağır yaralanan Aleyna Şahin, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Aleyna Şahin, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.