Adıyaman'daki 200 mahkum İslahiye'ye getirildi

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden sonra Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bazı bölmelerde kısmı çatlaklar oluştuğu için 814 hükümlü ve tutuklunun tedbiren Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki cezaevlerine nakledilmeleri kararlaştırıldı.

200 KİŞİ GÖNDERİLDİ

Akşam saatlerinde otobüslere bindirilen Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki 200 hükümlü ve tutuklu İslahiye’deki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’na getirildi.

Jandarma ekiplerinin eskortluğu ve zırhlı araçlar ile geniş güvenlik tedbirleri altına gelen otobüsler İslahiye cezaevine girdi.





























