Adıyaman'ın Göksu Çayı’nda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde acı olay...

Vakıf A., Hasan G., Ali Y. ve İsa Özkul serinlemek amacıyla suya girdi.

Bir süre sonra akıntıya kapılan gençlerden Hasan G., Ali Y. ve Vakıf A., çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarılırken İsa Özkul ise suda kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına Adıyaman ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polis ekipleri, Malatya Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timleri ile AFAD ekipleri katıldı.

Ekipler, Göksu Çayı ve çevresinde su altı, su üstü ve kıyı taraması gerçekleştirirken aramalarda dronlar da kullanıldı.

CANSIZ BEDENİ 24 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Günlerdir aralıksız sürdürülen çalışmalar sonucunda 18 yaşındaki İsa Özkul’un cansız bedeni, olayın yaşandığı noktadan yaklaşık 24 kilometre uzaklıkta bulunan Fırat Nehri’nde ekipler tarafından bulundu.

Sudan çıkarılan cenaze, incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep’in Araban ilçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.