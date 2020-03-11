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Adıyamanlı öğrenciler koronaya karşı dezenfektan üretiyor

Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'öğrencileri, okullarında yaptıkları dezenfektan üretimini, koronairüsün Türkiye'de de tespit edilmesinin ardından iki katına çıkardı.

İHA | 11.03.2020 - 16:51..
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Çin'de ortaya çıkanölümcük koronavirüs, Türkiye'ye de geldi.

Türkiye’de korona Virüsünün ortaya çıkmasıyla özellikle okulların dezenfekte edilmesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı eylem planı hazırladı.

Türkiye’de 38 ilde bulunan okullarda dezenfektan üretimi yapılıyor.

LİSELİ ÖĞRENCİLER ÜRETİM YAPIYOR

Bu iller arasında bulunan Adıyaman’da ise dezenfektan üretimini Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yapıyor.

Okulun kimya laboratuvarında kimyager ve öğretmenler gözetiminde lise öğrencileri tarafından üretilen dezenfektanlar Adıyaman’daki okulların korona virüsüne karşı temizliğinde kullanılmaya başladı.

Adıyamanlı öğrenciler koronaya karşı dezenfektan üretiyor

ÜRETİM İKİ KATINA ÇIKARILDI

Dezenfekten saf su, sodyum hipo klorit, izopropil alkol ve çeşitli dezenfekte edici kimyasal maddelerden üretiliyor.

Okulun günlük 6-8 ton arasındaki üretim kapasitesi Korona Virüsüne karşı iki katına çıkartıldı.

Öğrenciler koronaya karşı dezenfektan üretiyor VİDEO

Adıyamanlı öğrenciler koronaya karşı dezenfektan üretiyor

OKULLAR ÜRETİLEN DEZENFEKTANLA İLAÇLANIYOR

Adıyaman’da 810 okulda ki 6 bin 705 derslik ve okulların diğer bölümleri bu dezenfektan ile ilaçlanacak.

Okulların görevlileri üretilen dezenfektanları alarak okullarını ilaçlamaya başladı.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, kimya laboratuvarına gelerek Okul Müdürü Mehmet Küçük'ten bilgi aldı.

Adıyamanlı öğrenciler koronaya karşı dezenfektan üretiyor

"BÜTÜN OKULLARIMIZI DEZENFEKTE EDECEĞİZ"

Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, “Dezenfektan ile bütün okullarımızı inşallah dezenfekte edeceğiz, hijyen hale getireceğiz. Dünden itibaren üretimi arttırmaya başladık. Arkadaşlar günde ortalama 6 ile 8 ton arasında üretim yapıyorlardı. Biz bu gün itibariyle bunu iki katına çıkarmaları ve gece mesaisi de yapmalarını kararlaştırdık. Türkiye’de 38 ilimizdeki okulumuzda bu dezenfektan üretiliyor. Şuanda kendi ilimizin okullarının ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Adıyaman’ın ihtiyacını karşıladıktan sonra başka illerinde siparişlerini kabul edebiliyoruz. Şuanda üretimimiz ilimizin ihtiyacını karşılayacak durumda, bu bir hafta içerisinde ilimizi bitirdikten sonra çevre illerimizden gelen taleplere de cevap vermeye çalışacağız” dedi.

Adıyamanlı öğrenciler koronaya karşı dezenfektan üretiyor

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