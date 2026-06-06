Adnan Oktar suç örgütünü çökerten Özkan Mamati, ayrılanların başına gelenleri anlattı

Silahlı suç örgütü liderliği başta olmak üzere birçok suçtan hapiste olan Adnan Oktar’la ilgili yeni gelişmeler, gündeme gelmeye devam ediyor.

Bilindiği üzere, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında temyiz incelemesini tamamlayıp, Oktar'ın hapis cezasını onamıştı.

Bu kez Adnan Oktar suç örgütünden ayrılan ve çökertilmesine yardımcı olan Özkan Mamati, konuştu.

Sözcü'den İpek Özbey'e konuşan Mamati, örgütün bilinmeyen iç yüzünü anlattı.

Örgütteki para trafiğini ve hedef alınan kesimi de anlatan Mamati, şöyle dedi;

"HER ŞEY BİR SİSTEM ÜZERİNE KURULU"

"Çok sessiz. Çok ses çıkarıyor gibi düşünüyorlar ama her şey bir sistem üzerine kurulu. Benim gibi çıkanlar oldu. Ayrılan bir sürü insan var, medyada bilinenler var, ünlüler var. Konuşan var mı, yok.

"ÖRGÜTTE ŞABLONLAR VAR"

Şablonlar var. Örgütten ayrılması cezalandırılır. Bu cezalandırma içerdekilere izlettirilir. Proteinden uzak tutulur, çok uykusuz bırakılır. Çok sıkı denetim altında tutulur. Aileden uzaklaştırır. Adeta bir zombileştirme sistematiği.

Bu yapılarda da bu uygulanıyor. Kavga, gürültü yok. Tarikat kalabalık. Benim çıktığım örgütte olduğu gibi dışarıdan bir el yönetiyor. Yabancı servisler tarikat, örgüt kuramıyor. Olanı zaman içinde yönetiyorlar.

Adnan Oktar yıllarca 'Bikiniyle namaz kılabilirsiniz' dedi. Türk örf adetlerinin genetiğiyle oynadı. Dur denmeseydi devam edecekti.

"DEVLETE, MİLLETE VERDİKLERİ ZARAR SONSUZ"

Oktar'ın her gün ajanlarla konuşmasına gerek yoktu. Bu örgütlerde yaşayan insanlar normal değil. Direnç kuvvetleri çok yüksek.

Bakın benim direnç ve sabır gücüm kimsede olamaz. Bu örgütler bunu size kazandırıyor. Örgütler hazır bir şey var deyip, oraya yöneliyor ve yönetiyorlar.

Devlete, millete verdikleri zarar sonsuz.

"BU YAPININ PARA KAZANMASI GEREKİYOR"

Bu yapının para kazanması gerekiyor. Parayı içeri çekmesi gerekiyor. Burada kontrol edemediğimiz şey finans.

Finans kontrol altında değilse sen onu İstanbul'un ortasında deniz gören bir yerde 30 yıl yaşatamıyorsun. Finans kontrolden çıkınca işler kontrolden çıkıyor.

Bu bir lider profili. Lideri yüceltmek, lideri yukarı çıkartmak için bunlar lazım. Onu çevresindekiler o hale getiriyor. Korumalar, araçlar...

Zırhlı araçlar, protokoller. Bunlar lideri lider yapıyor."

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8 BİN 658 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Öte yandan, Adnan Oktar’ın lideri olduğu suç örgütüne yönelik 215 sanıklı davada İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Kasım 2022’de Oktar’a toplam 891 yıl hapis cezası vermişti.

Örgüt yöneticisi olarak diğer sanıkların suçlarından da sorumlu tutulan Oktar, toplamda 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.