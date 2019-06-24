Adriana Lima güzellik sırrını açıkladı

Fit vücudu ve kusursuz cildiyle genç kızları kıskandıran Adriana Lima sırrını açıkladı.
BİTTER ÇİKOLATADAN GELEN GÜZELLİK
Adriana Lima bitter çikolatayı çok sevdiğini söyledi. Pürüzsüz cildini ve formda vücudunu, günde bir parça çikolata yemeye borçlu olduğunu dile getirdi.
Araştırmalar, bitter çikolatanın sağlığa olan faydasını kanıtlıyor.
BİTTER ÇİKOLATANIN FAYDALARI
- Yüzde 70 oranında kakao içeren bitter çikolata, kalp ve damar sağlığını koruyor, vücuda güç veriyor.
- Cildi güzelleştiren bitter çikolata, felç kalma riskini de azaltıyor.
- Düzenli olarak tüketildiğinde, kötü kolesterolü düşürüyor.
- Tokluk hissi vererek zayıflamaya yardımcı oluyor.
- Gözleri katarakta karşı koruyor.
- Mutluluk veren çikolata, beyin hücrelerini de besliyor.
- Alzheimer ve demanstan koruyor.