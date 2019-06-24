Adriana Lima güzellik sırrını açıkladı

Manken ve oyuncu Amine Gülşe, gelen dizi tekliflerini ret ediyor.

Amine Gülşe kariyer değil çocuk yapacak

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Uçakta pilottan 'Her şey çok güzel olacak' anonsu

Ekrem İmamoğlu'nun seçimleri kazanmasında önemli bir rolü olan "Her şey çok güzel olacak" sloganı, bir uçakta pilot tarafından anons sırasında söylendi. O anlar kameraya kaydedildi.