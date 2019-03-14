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Adriana Lima ile Metin Hara buluştu

Adriana Lima ile Metin Hara, 10 gün önce buluşup ilişkilerini yeniden gözden geçirdi.

Haber Merkezi | 14.03.2019 - 09:44..
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Dünyaca ünlü manken Adriana Lima ile yazar Metin Hara’nın 2017 yazında başlayan aşkı 1.5 ay önce bitmişti.

Adriana Lima ile Metin Hara buluştu

"BENİ KULLANDI"

Yakın çevresine 'Metin beni kullandı" diyen Lima, hemen sonrasında Instagram’da yaptığı “Hanımlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Siz partner istiyorsunuz, proje değil” şeklindeki sözleriyle dikkat çekmişti.

"EVLENELİM METİN"

Eski sevgililer 10 gün önce buluşup ilişkilerini yeniden gözden geçirdi. İlişki yeniden başlarsa Adriana'nın iki şartı var. Bir saatlik görüşmede Metin Hara’ya 2 şart öne süren Lima, “Türkiye’yi bırak, Amerika’ya yerleş. Ve evlenelim.” dedi.

ADRİANA "UZAKTAN OLMUYOR" DİYOR

Metin Hara evliliğe sıcak baksa da ülkesini bırakamayacağını söyledi. Adriana Lima ise ilişkinin uzak mesafeler yüzünden yürümeyeceğini düşünüyormuş.

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