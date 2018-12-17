Adriana Lima, Metin'i tamamen sildi

Bir süredir gündemde olan Metin Hara ile Adriana Lima'nın ayrılık iddialarını alevlendiren hareket, ünlü modelden geldi. Daha önce Metin Hara'yı sosyal medyada takip etmeyi bırakan Lima, bu kez de Instagram hesabından paylaştığı Hara ile çekilen bütün pozlarını sildi.

"AYRILIK YOK"

Metin Hara, menajeri Özgür Aras aracılığıyla yaptığı açıklamada “Haberlere konu edildiği gibi bir ayrılık yok. 18 Aralık’ta Amerika’ya gideceğim ve iki ay boyunca Miami’de birlikte olacağız” diye yanıt vermişti.

Dünyaca ünlü model Adriana Lima-FOTO GALERİ