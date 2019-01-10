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Metin Hara: Adriana'yla hiç ayrılmadık

Metin Hara Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Adriana Lima ile hiç ayrılmadıklarını, aksine 32 gündür yan yana olduklarını açıkladı.

Haber Merkezi | 10.01.2019 - 18:29..
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Son günlerde magazin gündeminde sıkça yer alan haberlerden biri de: Adrina Lima-Metin Hara ayrılığı oldu.

Öyle ki; Adriana Lima'nın Instagram hesabından yaptığı kadın-erkek ilişkisine dair paylaşımlar, Metin Hara'yla birlikte olan fotoğraflarını silmesi de bu ayrılıkla ilişkilendirilmişti.

AYNI FOTOĞRAFI PAYLAŞTILAR

Lima ve Hara çifti, bu akşam saatlerinde el ele tutuştukları fotoğrafı kendi sosyal medya hesaplarından aynı anda paylaştı.

Metin Hara: Adriana'yla hiç ayrılmadık

Metin Hara: Adriana'yla hiç ayrılmadık

METİN HARA AÇIKLAMA YAPTI

Ayrıca Metin Hara kendi hesabından yaptığı paylaşımda eski Victoria's Secret meleği Adriana Lima'yala hiç ayrılmadıklarını hatta 32 gündür ABD'de birlikte olduklarını belirtti.

Öte yandan Hara, haklarında çıkan tüm haberleri takip ettiklerini ve ilişkilerini gizli yaşamaya devam edeceklerini, Türkiye'nin daha önemli gündem meseleleri olduğunu da ifade etti.

Metin Hara: Adriana'yla hiç ayrılmadık

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