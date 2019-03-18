Adriana Lima'nın Mevlana paylaşımı

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, son 2.5 yıldır Türk yazar Metin Hara ile yaşadığı ilişki nedeniyle gündemden düşmedi. Geçtiğimiz aylarda boynundaki Arapça yazılı kolyeyle dikkatleri üzerine çeken seksi yıldız, şimdi de Mevlana Celaleddin Rumi'nin sözüyle mesaj verdi.

"DİRENMEK YERİNE TESLİM OL"

Metin Hara ile ayrıldıktan sonra podyumlara veda eden Lima, önceki gün Instagram hesabının hikaye kısmında, Mevlana'nın şu sözünü paylaştı: "Hakk'ın karşına çıkardığı değişimlere direnmek yerine, teslim ol. Bırak hayat sana rağmen değil, seninle beraber aksın. Düzenim bozulur, hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını? RUMI..."