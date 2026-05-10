AEK Atina, Panathinaikos'u yenerek şampiyon oldu
Yunanistan'da AEK Atina, Panathinaikos'u 2-1 yenerek ve şampiyonluğa uzandı. AEK Atina'nın ikinci golü uzatma dakikalarında Joao Mario'dan geldi.
Yunanistan Süper Ligi'nde Panathinaikos'u son dakikada bulduğu golle 2-1 yenen AEK şampiyon oldu.
TETTEH PERDEYİ AÇTI, ZİNİ YANIT VERDİ
Atina şehrindeki Allwyn Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
Maçın 62. dakikasında Panathinaikos, Andrews Tetteh ile öne geçerken AEK, 72. dakikada Zini ile beraberliği yakaladı.
ŞAMPİYONLUĞU GETİREN GOL JOAO MARİO’DAN
AEK, Joao Mario'nun 90+3. dakikada attığı golle Panathinaikos'u 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.
Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Grubu'nda toplamda 70 puana ulaşan AEK bitime iki maç kala 62 puandaki Olympiacos'un önünde yer aldı.
