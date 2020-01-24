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AFAD: Mümkün olduğunca SMS kullanın

Deprem sonrası insanların yakınlarıyla problem yaşamadan iletişim kurabilmeleri için uyarılar yaptı.

Haber Merkezi | 24.01.2020 - 22:36..
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Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem bölgede büyük paniğe neden oldu.

Kendini evlerinden dışarı atan vatandaşlar ve depremin yaşandığı illerde yakınları olanlar telefonlara sarıldı.

MÜMKÜN OLDUĞUNCA SMS KULLANIN

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşların iletişiminde aksaklık olmaması için telofon görüşmelerinin mümkün olduğunca kısa kesilmesi gerektiğini bildirdi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada,  "Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önem taşır.

-Haberleşmelerinizi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın.

- Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının! - Telefon görüşmelerinizi kısa tutun." ifadelerine yer verildi.

AFAD: Mümkün olduğunca SMS kullanın

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