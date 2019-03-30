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Afganistan'da sel felaketi: 15 ölü

Ülkenin batı vilayetlerinden Herat ve Badgis'te şiddetli yağışlarda meydana gelen selde 15 kişi can verdi.

AA | 30.03.2019 - 22:27..
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Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Herat genelinde birkaç gündür devam eden şiddetli yağışların sele neden olduğunu söyledi.

YÜZLERCE EV HASAR GÖRDÜ

Sel felaketinde 8 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Farhad, 9 kişinin de yaralandığını belirtti.

Farhad, ayrıca sel nedeniyle yüzlerce hayvanın telef olduğunu ve binden fazla evin tahrip olduğunu kaydetti.

Afganistan'da sel felaketi: 15 ölü

Öte yandan, Badgis Valiliği Sözcüsü Cemşid Şahabi de Badgis'in Kads, Cevand ve Bala Murgab ilçelerinde sele kapılan 7 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Afganistan'da sel felaketi: 15 ölü

Sel nedeniyle 5 kişinin yaralandığını dile getiren Şahabi, 2 kişinin de kayıp olduğunu aktardı.

Ülkenin kuzeyindeki Faryab ve Belh vilayetlerinde de bir gün önce yaşanan selde ise 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Afganistan'da sel felaketi: 15 ölü

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