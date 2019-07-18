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Afganistan'daki silahlı saldırıda general öldürüldü

203. Tander Kolordu Komutanlığı 3. Tugay Komutanı General Abdul Mubin Muctaba, düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

AA | 18.07.2019 - 09:18..
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Afganistan'ın Gazne vilayetinde bir saldırı meydana geldi.

203. Tander Kolordu Komutanlığı 3. Tugay Komutanı General Abdul Mubin Muctaba'nın, silahlı saldırıya uğradığı belirtildi. Muctaba, bu saldırıda hayatını kaybetti.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Afganistan Savunma Bakanlığı, General Muctaba'nın, kontrol için gittiği Gazne'nin Karabağ ilçesinde, Taliban ile bağlantısı olduğu düşünülen bir asker tarafından silahlı saldırıya uğradığını açıkladı.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Saldırıda General Muctaba'nın öldüğü ifade edilen açıklamada, saldırganın da etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Taliban'dan yapılan açıklamada, saldırganın Taliban'a çalıştığı iddia edildi.

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