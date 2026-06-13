Afrika basını: Türkiye ve Afrika'nın en güçlü ordusu havada iş birliğine başladı

Türkiye'nin Orta Doğu'daki etkisi artmaya devam ediyor.

Uzun zamandır ikili ilişkilerde gerginliklerin yaşandığı Mısır'la son aylarda yumuşama dönemine geçildi.

Nijerya basınından Business Insider Africa, Türkiye ve Mısır arasında başlayan bu yeni döneme ve ortaklaşa yapılacak hava kuvvetleri eğitimlerine dair dikkat çeken bir analiz yayımladı.

ASKERİ İTTİFAKIN EN BÜYÜK GÖSTERGELERİNDEN BİRİ

Analize göre, Mısır ve Türkiye, Mısır'ın çeşitli noktalarında ortak hava kuvvetleri eğitim tatbikatlarına başladı. Bu da güçlenen askeri ittifakın en büyük göstergelerinden biri oldu.

Tatbikatlara her iki ülkenin modern savaş uçakları ve askerleri katılıyor.

SİMÜLE EDİLMİŞ MUHAREBE GÖREVLERİ

İlk aşamalar teknik toplantılar ve bilgi alışverişini içerirken, bunu iş birliğine dayalı canlı uçuş operasyonları ve simüle edilmiş muharebe görevleri izledi.

Bu tatbikatların amacı, değişen bölgesel güvenlik sorunları karşısında iki hava kuvveti arasındaki koordinasyonu ve birlikte çalışabilirliği artırmak olarak açıklandı.

TATBİKAT BİRKAÇ GÜN SÜRECEK

Analize göre, Mısır Silahlı Kuvvetleri, bu eğitimin katılımcı birliklerin savunma iş birliğini, operasyonel koordinasyonunu ve muharebe hazırlığını geliştirmeyi amaçladığını belirtti.

Askeri tatbikatların birkaç gün sürmesi ve hem sınıf içi eğitimleri hem de gerçek hava operasyonlarını içermesi planlanıyor.

TEKNİK TOPLANTILAR GERÇEKLEŞTİRDİ

İlk aşamada Mısır ve Türkiye hava mürettebatı, bilgi paylaşımı, operasyonel prosedürlerin senkronize edilmesi ve geçmiş eğitim deneyimlerinden elde edilen bilgilerin paylaşılması amacıyla görüşmeler ve teknik toplantılar gerçekleştirdi.

Tatbikat daha sonra gerçek operasyonlara dönüştü. Her iki ülkeden pilotlar iş birliği içinde uçuşlar gerçekleştirerek simüle edilmiş muharebe görevleri icra etti.

MISIR VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE YAŞANAN İYİLEŞME İVMESİ

Mısır ordusu, bu eğitimin hem kuvvetlerin etkinliğini hem de çeşitli muharebe senaryolarında koordineli operasyonlar yürütme kapasitesini artıracağını belirtti.

Tatbikatlar, yıllarca süren siyasi gerilimlerin ardından Mısır-Türkiye ilişkilerinde yaşanan iyileşme ivmesini ortaya koyuyor.

ÇEŞİTLİ ALANLARDA İŞ BİRLİĞİ

Diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasından bu yana Kahire ve Ankara, ticaret, politika, güvenlik ve savunma dahil olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğini kademeli olarak artırdı.