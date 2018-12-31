Kongo'dan 24 yaşındaki Docras Kasinde, 'Miss Africa 2018'e katıldı. Son ikiye kalan manken birinciliğe de ulaşmayı başardı. Ancak ödülü almak için sahneye gelen Kasinde, akıllara hiç gelmeyecek bir olayla karşı karşıya kaldı.

GENÇ MANKENİN KORKU DOLU ANLARI

Ödülünü almak için sahneye çıkan mankenin, başından aşağı atılan kutlama fişekleri bir anda alev aldı. Saçları yanan Kasinde, bir anda korku dolu anlar yaşadı.

Afrika güzelinin saçları yandı İZLE



SEYİRCİLERİ SELAMLADI

Genç kadının saçındaki alevler ise etrafında bulunan arkadaşları tarafından hemen söndürüldü. Talihsiz yarışmacı, olay sonrası hiçbir şey yaşanmamış gibi seyircileri selamladı ve ödülünü aldı.