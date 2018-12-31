taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.287
Euro
6.0534
Altın
1282.78
Borsa
90510.66
Gram Altın
218.166

Afrika güzelinin saçları yandı

Afrika'nın en güzelinin seçildiği 'Miss Africa 2018'de, eşi benzeri görülmemiş bir an yaşandı. Genç mankenin saçları, canlı yayında alev aldı.

Haber Merkezi | 31.12.2018 - 14:55..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Kongo'dan 24 yaşındaki Docras Kasinde, 'Miss Africa 2018'e katıldı. Son ikiye kalan manken birinciliğe de ulaşmayı başardı. Ancak ödülü almak için sahneye gelen Kasinde, akıllara hiç gelmeyecek bir olayla karşı karşıya kaldı.

Afrika güzelinin saçları yandı

GENÇ MANKENİN KORKU DOLU ANLARI

Ödülünü almak için sahneye çıkan mankenin, başından aşağı atılan kutlama fişekleri bir anda alev aldı. Saçları yanan Kasinde, bir anda korku dolu anlar yaşadı.

Afrika güzelinin saçları yandı İZLE

SEYİRCİLERİ SELAMLADI

Genç kadının saçındaki alevler ise etrafında bulunan arkadaşları tarafından hemen söndürüldü. Talihsiz yarışmacı, olay sonrası hiçbir şey yaşanmamış gibi seyircileri selamladı ve ödülünü aldı.

Afrika güzelinin saçları yandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Metin Temel'in yeni görevi belli oldu

Metin Temel'in yeni görevi belli oldu

223
2019'da motorlu taşıtlar vergisinde zam oranı

2019'da motorlu taşıtlar vergisinde zam oranı

131
Emina Jahovic ile Sadettin Saran ayrıldı

Emina Jahovic ile Sadettin Saran ayrıldı

118
İstanbul Müftüsü: Din görevlileri üniversite mezunu olmalı

İstanbul Müftüsü: Din görevlileri üniversite mezunu olmalı

399
İçişleri Bakanı Soylu'dan trafik cezası açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan trafik cezası açıklaması

230
Juncker'den AB ülkelerine: İkiyüzlüsünüz

Juncker'den AB ülkelerine: İkiyüzlüsünüz

40
TCG Çeşme 8 ayrı noktada çalışmalarını tamamladı

TCG Çeşme 8 ayrı noktada çalışmalarını tamamladı

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir