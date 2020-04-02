Afrika hükümetleri, korona için teknoloji devleriyle çalışıyor

Çin'de ortaya çıkan ve şu anda Avrupa ülkelerinde etkili olan koronavirüs salgını, bazı Afrika ülkelerinde de yayılmaya devam ediyor.

Güney Afrika ülkeleri, koronavirüs ile ilgili ortaya atılan sahte haberlerin önüne geçebilmek için birçok sosyal medya şirketlerinden yardım almaya başladı.

AFRİKA ÜLKELERİ ÇEŞİTLİ UYGULAMALAR İLE ÇALIŞIYOR

Bin 300'den fazla onaylanmış vaka ile diğer tüm Afrika ülkelerinden daha fazla enfeksiyon vakası olan Güney Afrika, WhatsApp'ta koronavirüs hakkında bir bilgi hizmeti başlattı.

Nijerya'daki sağlık yetkilileri, semptomlar ve enfeksiyondan nasıl kaçınılacağı konusunda kullanıcılara anlık bildirimler göndermek için Facebook ile anlaştı.

Ayrıca Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi, diğer 11 Afrika ülkesindeki ve dünyadaki sağlık kuruluşlarının faydalabileceği bir Facebook reklam alanı oluşturdu.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi başkanı Chikwe Ihekweazu, ''Kullanıcılara doğru mesajı iletmek için sosyal medyayı kullanmada, şimdiye kadar olduğundan daha kritik bir zaman olmadı.'' dedi.

Bazı hükümetler ise koronavirüs hakkınsa sahte haber yayan insanlara ağır cezalar veriyor.

Örneğin Kenya'daki bir sosyal medya fenomeni, koronavirüs hakkında sahte haber yayınladığı için 10 yıl hapis cezası ve 48 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Güney Afrika ise geçtiğimiz ay sahte haber paylaşanlara 6 aya kadar hapis cezası verdi.