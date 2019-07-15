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Afrika'da aslanları avladılar

Bir şirket Afrika'da aslanları avlayıp önünde fotoğraf çekmenizi sağlayan korkunç bir organizasyona imza attı.

Haber Merkezi | 15.07.2019 - 19:56..
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Legelela Safaris adlı bir şirketin Afrika'da düzenlediği insanlık dışı 'Av' etkinliğinden paylaşılan fotoğraf tüm dünyada büyük yankı uynadırdı.

"KOCA ASLAN DEVRİLDİ"

Darren ve Carolyn Carter, öldürdükleri aslanın yanı başında öpüşerek fotoğraflarını paylaştı. Fotoğrafın altında yer alan "Kalahari sıcağında yorucu bir av oldu. Koca aslan devrildi" notu da dikkati çekti.

TURİSTLER AVLASIN DİYE YETİŞTİRİLİYORLAR

Hala günümüzde turistlerin vahşi hayvanları avlaması için büyük şirketler av organizasyonları düzenlemekte ve bunun önüne geçilememekte.

Fotoğrafta görülen aslan da bu şirketler tarafından ehlileştirilerek turistlerin avlanması için yetiştirilen hayvanlardan.

Afrika'da aslanları avladılar

Afrika'da aslanları avladılar

Afrika'da aslanları avladılar

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